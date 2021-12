L’anno che verrà 2022: il Capodanno di Rai 1 da Terni con Amadeus (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’anno che verrà 2022: Capodanno, cast, ospiti, cantanti, anticipazioni, location, Amadeus, Rai 1, Terni, streaming Il Capodanno di Rai 1 con L’anno che verrà, il tradizionale appuntamento di fine anno con il quale dare appuntamento al 2022, va in onda in diretta da Terni, questa sera – 31 dicembre 2021 – a partire dalle ore 21. Alla conduzione dello show Amadeus, con tanti cantanti e ospiti amati dal pubblico, a formare uno straordinario cast per una lunghissima notte di grande musica. La location è quella delle acciaierie di Terni luogo simbolo del lavoro e della ripartenza. Di seguito tutte le anticipazioni, gli ospiti, il cast e i cantanti de ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021)che, cast, ospiti, cantanti, anticipazioni, location,, Rai 1,, streaming Ildi Rai 1 conche, il tradizionale appuntamento di fine anno con il quale dare appuntamento al, va in onda in diretta da, questa sera – 31 dicembre 2021 – a partire dalle ore 21. Alla conduzione dello show, con tanti cantanti e ospiti amati dal pubblico, a formare uno straordinario cast per una lunghissima notte di grande musica. La location è quella delle acciaierie diluogo simbolo del lavoro e della ripartenza. Di seguito tutte le anticipazioni, gli ospiti, il cast e i cantanti de ...

Advertising

gualtierieurope : Ho firmato l’ordinanza che vieta i botti di #Capodanno a #Roma. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattu… - enpaonlus : Buon Anno a voi che ci seguite e ci incoraggiate! Buon Anno ai piccoli che proteggete e grazie per le buone cause c… - Tg3web : La strage infinita delle donne: centosedici i femminicidi nell'anno che sta per chiudersi, uno ogni tre giorni. Dac… - GalanoLuigi : RT @FIMCislStampa: #Speedline e #Caterpillar con queste due vertenze simbolo di fine 2021, vogliamo farvi gli auguri per un #2022 che porti… - simonini_carla : RT @EllaNonna: @mauriziocresce6 Caro Maurizio, confermo !Grazie a Te.Che l'anno 2022 ci porti tanta salute e gioia!Un caro abbraccio ??????… -