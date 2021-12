Juve, intrigo Morata: il suo addio dipende dal PSG (Di venerdì 31 dicembre 2021) Vicino il passaggio di Morata al Barcellona. La Juventus lo sostituirà con Icardi: si aspetta soltanto la risposta del Paris Saint Germain. Sono ore calde sull’asse Torino-Barcellona-Parigi. Alvaro Morata ha dato infatti il proprio assenso al trasferimento in Catalogna ma prima di dare il via libera all’operazione la Juventus intende trovare un sostituto all’altezza. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Vicino il passaggio dial Barcellona. Lantus lo sostituirà con Icardi: si aspetta soltanto la risposta del Paris Saint Germain. Sono ore calde sull’asse Torino-Barcellona-Parigi. Alvaroha dato infatti il proprio assenso al trasferimento in Catalogna ma prima di dare il via libera all’operazione lantus intende trovare un sostituto all’altezza. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

