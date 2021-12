Insigne al Toronto già a gennaio? La richiesta di De Laurentiis (Di venerdì 31 dicembre 2021) La situazione Insigne-Toronto continua a tenere banco in casa Napoli. Il capitano azzurro sembra aver deciso di accettare l’offerta monstre del club canadese e nei prossimi giorni è in programma un summit tra il suo agente e alcuni emissari del Toronto per chiudere la trattativa. Insigne Napoli La volontà del giocatore è quella di andare al Toronto solo ed esclusivamente a giugno: Insigne non vuole lasciare il Napoli a stagione in corso e vuole chiudere il campionato con la maglia azzurra. Ma, secondo quanto riporta Tuttosport, il presidente del Toronto, Bill Manning, potrebbe essere presente in Italia per discutere in prima persona con Pisacane della trattativa e chissà che non decida di incontrare anche De Laurentiis per una cessione ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) La situazionecontinua a tenere banco in casa Napoli. Il capitano azzurro sembra aver deciso di accettare l’offerta monstre del club canadese e nei prossimi giorni è in programma un summit tra il suo agente e alcuni emissari delper chiudere la trattativa.Napoli La volontà del giocatore è quella di andare alsolo ed esclusivamente a giugno:non vuole lasciare il Napoli a stagione in corso e vuole chiudere il campionato con la maglia azzurra. Ma, secondo quanto riporta Tuttosport, il presidente del, Bill Manning, potrebbe essere presente in Italia per discutere in prima persona con Pisacane della trattativa e chissà che non decida di incontrare anche Deper una cessione ...

