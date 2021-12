Il 2021 in notizie | ma quali sono quelle che ti interessano di più?

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Si sta per chiudere un altro anno ricco di, purtroppo, e inevitabilmente, ancora condizionato dall’andamento della pandemia Covid-19, tema che continua a monopolizzare le prime pagine con la sua evoluzione e con gli sforzi, vaccino su tutti, per arginarla. Un anno che era iniziato ed è terminato con alcuni fatti tragici di cronaca, l’omicidio di Franco Colleoni a Dalmine e l’investimento mortale a Paladina di due ventenni. Un anno che ha riservato anche una necessaria dose di buone, con tante storie di chi “ce l’ha fatta”: successi lavorativi, gesti solidali, dure battaglie vinte. Un anno, lo sappiamo benissimo, che ci ha fatto gioire sul lato sportivo: dalla conferma dell’Atalanta ai massimi livelli del calcio italiano al trionfo agli Europei di calcio, dalle medaglie scintillanti delle olimpiadi e paralimpiadi di Tokyo alle sgasate ...

Advertising

ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - ladyonorato : Il Consiglio di Stato del Belgio sospende la chiusura di cinema e teatri - Europa - - Agenzia_Ansa : Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata 'flurona': un'infezione contemporanea di inf… - valentinadigrav : RT @Agenzia_Ansa: Impennata di oltre l'80% di nuovi casi di Covid-19 nella settimana di Natale oltre ad una crescita del 20,4% di ricoverat… - GabZeno : RT @gr_grim: Senza alcuna motivazione, senza senso, senza ragione, tra sette giorni il Governo mi impedirà di lavorare. Solo per il gusto d… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 notizie

BresciaToday

Dicembre: il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, autorizza un nuovo ... In mezzo ci sono centinaia di risparmiatori che ormai da venti anni aspettano buonedal tribunale ...Luca Carocci è il nuovo Questore di Pordenone: prenderà servizio nei primi giorni di gennaio e lascerà l'incarico di dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Trieste. Subentrerà a ...Ozieri, il consiglio comunale si scalda ma alla fine vota per unire le due realtà La maggioranza: «Si salva la struttura sportiva, parte del tessuto economico» ...I migliori auguri per un 2022 che sia di rinascita e di buone notizie dalla redazione de L’Eco di Bergamo. Il 31 dicembre continuano gli aggiornamenti online, il giornale in edicola il 31 dicembre e p ...