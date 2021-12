Il 2021 di Salvini, un eterno mercoledì. Scrive Carone (Di venerdì 31 dicembre 2021) C’è una vignetta piuttosto famosa che, ogni mercoledì, viene condivisa su Twitter: “It’s been a long week, uh?” – afferma il Capitano. “Capitan, it’s wednesday”, risponde Tin Tin. Viene pubblicata proprio ogni mercoledì, per suscitare l’amara ilarità delle migliaia di utenti che la retwittano condividendo lo stato d’animo dell’avvinazzato capitano, talmente poco sobrio da non rendersi conto – a causa dell’alcool che gli è venuto in soccorso – che davanti a sé c’è ancora molto tempo per chiudere la settimana. La vignetta sembra una perfetta sintesi di ciò che gli ultimi anni sono stati per Matteo Salvini: dalla scellerata crisi agostana del 2019, infatti, ogni anno il leader della Lega sembra essere messo in posizioni peggiori rispetto a quella precedente, e il calo inarrestabile del consenso verso il suo partito sembra confermarlo. ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) C’è una vignetta piuttosto famosa che, ogni, viene condivisa su Twitter: “It’s been a long week, uh?” – afferma il Capitano. “Capitan, it’s wednesday”, risponde Tin Tin. Viene pubblicata proprio ogni, per suscitare l’amara ilarità delle migliaia di utenti che la retwittano condividendo lo stato d’animo dell’avvinazzato capitano, talmente poco sobrio da non rendersi conto – a causa dell’alcool che gli è venuto in soccorso – che davanti a sé c’è ancora molto tempo per chiudere la settimana. La vignetta sembra una perfetta sintesi di ciò che gli ultimi anni sono stati per Matteo: dalla scellerata crisi agostana del 2019, infatti, ogni anno il leader della Lega sembra essere messo in posizioni peggiori rispetto a quella precedente, e il calo inarrestabile del consenso verso il suo partito sembra confermarlo. ...

