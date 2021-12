GF Vip, un altro topo avvistato sul letto: come fanno a non sentirlo mentre dormono? La scena preoccupa i fan (Di venerdì 31 dicembre 2021) Al GF Vip molti telespettatori da tempo denunciano problemi di igiene, ma è l’immagine di un grosso topo che cammina indisturbato sul letto ad impressionare negativamente i fan del reality show di casa Mediaset: cosa starà succedendo davvero nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE:– GF Vip, il problema dei piedi sporchi di alcune concorrenti: cosa è stato notato in cucina e sul letto Un grosso topo che cammina sul letto della stanza arancione: al GF Vip l’allarme igienico è sempre più drammatico. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: il topo che fa parkour sul letto fa scattare l’allarme igienico Andiamo con ordine. Nella notte al GF Vip è stato avvistato un grosso topo che, ... Leggi su funweek (Di venerdì 31 dicembre 2021) Al GF Vip molti telespettatori da tempo denunciano problemi di igiene, ma è l’immagine di un grossoche cammina indisturbato sulad impressionare negativamente i fan del reality show di casa Mediaset: cosa starà succedendo davvero nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE:– GF Vip, il problema dei piedi sporchi di alcune concorrenti: cosa è stato notato in cucina e sulUn grossoche cammina suldella stanza arancione: al GF Vip l’allarme igienico è sempre più drammatico. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: ilche fa parkour sulfa scattare l’allarme igienico Andiamo con ordine. Nella notte al GF Vip è statoun grossoche, ...

Alexcarr801 : Dopo questa addios me vedo altro … Me lo aveva detto un amico che aveva partecipato L anno scorso al gf vip che è t… - CartinaLa : #gfvip Hanno sparato qualche virus dal cielo. In quella casa tutti malati, fuori uguale. I vip uno dietro all'altro… - deddysall : @stitchdideddy @sononoee @stoblvck si esatto altro che biglietto vip qua - cestlaviemacher : RT @bagnotrash: ore 00:45 notte fonda e il gf sta davvero censurando un discorso sul sesso tra l'altro pochissimo esplicito Grande Convent… - Alessia_ing : RT @Cail13252302: @fremo03893514 @Alessia_ing Purtroppo questi 60 si sentono VIP, quindi altro che torturati, privilegiati ! Hanno subito i… -