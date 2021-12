Fiction e programmi più visti del 2021 | è il trionfo di Rai 1

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Commentare i dati di ascolto delsenza ricordare che anno sia stato per gli italiani ( come per tutto il resto degli abitanti del pianeta) non è possibile. L’inizio delè stato caratterizzato da zone rosse, lockdown, milioni di persone bloccate in casa, con un conseguente aumento della platea davanti alla tv. Tanti i telespettatori che hanno trovato compagnia in una serie tv, in un programma, un una. E molto più alti del solito, soprattutto tra gennaio e marzo, gli ascolti della prima serata. Ipiùe lepiù viste incoronano Rai 1 la rete più seguita dal pubblico italiano, con ottimi ascolti. Dal grande successo di un Sanremo sui generis con Amadeus e Fiorello che hanno dovuto gestire una situazione complicatissima, con gli artisti che si sono ...

Advertising

rumoredellanima : @NaniPuffo @domenicomarock È un prodotto defilippiano, ha trovato il suo posto al sole grazie a una comicità surrea… - GuidaTVPlus : 29-12-2021 21:10 #Giallo L'ispettore Barnaby #Fiction #Intrattenimento #StaseraInTV - Giulian38162720 : @chetempochefa @fabfazio A proposito di RAI....TELEVISIONE....ORAMAI E SPAZZATURRA...ci danno i soliti film ,fictio… - dumurin : @itsgebher @CIAfra73 @2Cinguetterai pure io le critico entrambe, sia critica positiva che negativa, ovviamente dipe… - Gio55981465 : RT @Anna50732053: @edosenzaemoji quando scrivono questi commenti significa che stanno rosicando. Non si aspettano un pareggio con una ficti… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiction programmi

ComingSoon.it

Nella sua carriera ha inoltre preso parte acome 'Giochi senza frontiere' e 'L'isola dei ... che aveva lavorato anni fa in numerosetelevisive, possa essere deceduto a seguito di un ...Chi era Paolo Calissano, l'attore die serie tv trovato morto nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2021. Attore e conduttore ... Negli anni Novanta ha lavorato per diversi, da ...Commentare i dati di ascolto del 2021 senza ricordare che anno sia stato per gli italiani ( come per tutto il resto degli abitanti del pianeta) non è possibile. L’inizio del 2021 è stato caratterizzat ...Il film di Quentin Tarantino va in onda venerdì 31 dicembre in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity ...