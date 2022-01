Dakar 2022 - Sfida fra tecnologie (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ha un sapore speciale, l'edizione 2022 della Dakar, in programma in Arabia Saudita dal 1 al 14 gennaio su un percorso di 8 mila chilometri, circa la metà dei quali di prove cronometrate. Speciale perché vedrà scendere in lizza vetture con tecnologie diverse (con l'introduzione da parte dell'Audi della trazione elettrica, pure in una formulazione ibrida), impegnate in una Sfida che asseconda i trend più recenti, anche se ormai consolidati, della mobilità. Era inevitabile, del resto, che il motorsport, anche se in queste forme più estreme, dovesse iniziare a rinnovarsi.Lo squadrone d'Ingolstadt. L'Audi ha fatto le cose in grande, per celebrare il rientro del gruppo Volkswagen nel mondo dei rally raid dopo l'esperienza (vincente) con la Touareg. Ha scelto la strada più difficile, quella dell'innovazione tecnologica ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ha un sapore speciale, l'edizionedella, in programma in Arabia Saudita dal 1 al 14 gennaio su un percorso di 8 mila chilometri, circa la metà dei quali di prove cronometrate. Speciale perché vedrà scendere in lizza vetture condiverse (con l'introduzione da parte dell'Audi della trazione elettrica, pure in una formulazione ibrida), impegnate in unache asseconda i trend più recenti, anche se ormai consolidati, della mobilità. Era inevitabile, del resto, che il motorsport, anche se in queste forme più estreme, dovesse iniziare a rinnovarsi.Lo squadrone d'Ingolstadt. L'Audi ha fatto le cose in grande, per celebrare il rientro del gruppo Volkswagen nel mondo dei rally raid dopo l'esperienza (vincente) con la Touareg. Ha scelto la strada più difficile, quella dell'innovazione tecnologica ...

