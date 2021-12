Covid, ferrovieri in isolamento: ecco i treni cancellati in Toscana fino al 9 gennaio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Firenze, 31 dicembre 2021 - Proseguirà fino al prossimo 9 gennaio la riduzione dei treni in Toscana . La rimodulazione del trasporto su rotaia è stata necessaria a causa del notevole numero di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Firenze, 31 dicembre 2021 - Proseguiràal prossimo 9la riduzione deiin. La rimodulazione del trasporto su rotaia è stata necessaria a causa del notevole numero di ...

