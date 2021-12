Cerveteri | vendeva in casa botti “fai da te” | sequestrate bombe-carta | razzi e fontane di fuoco

(Di venerdì 31 dicembre 2021)e deteneva illegalmente materiale pirotecnico sprovvisto di autorizzazione. E’ successo a, dove un 63enne è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Roma Trionfale. Dopo aver notato un uomo uscire da un’abitazione con una busta contenente duediprive di marchio CE, i carabinieri hanno deciso di eseguire una verifica scoprendo che all’interno del suo appartamento, il 63enne, sprovvisto di autorizzazione, materiale pirotecnico di fabbricazione artigianale. I carabinieri hanno sequestratodi, del peso complessivo di 55 kg. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non ...

Roma. Questi sono i giorni critici per i controlli da parte dei Carabinieri. In molti sono coloro che stanno costruendo ed assemblando un vero e proprio arsenale per accogliere il nuovo anno nel migli ...