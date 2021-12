Cavani può tornare in Serie A: una big sulle sue tracce (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il calciomercato di gennaio sta per entrare nel vivo e tutte le squadre sono pronte a muoversi per cercare di chiudere il colpo migliore. Il primo botto europeo è stato quello del Barcellona, che con l’acquisto di Ferran Torres dal Manchester City, si è assicurato un grandissimo talento. Ma i blaugrana non vogliono fermarsi qui e si sono fiondati su Alvaro Morata. Cavani Juventus Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se Morata dovesse realmente lasciare la Juventus, i bianconeri si metteranno subito alla ricerca di un altro attaccante. Tra i possibili sostituti dello spagnolo, ci sono i nomi di Memphis Depay, Anthony Martial, Mauro Icardi, Divock Origi ed Edinson Cavani. Il Matador è seguito da diversi anni dalla Juve, ma lui ha sempre declinato qualsiasi offerta, anche visto il suo passato al Napoli. I ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il calciomercato di gennaio sta per entrare nel vivo e tutte le squadre sono pronte a muoversi per cercare di chiudere il colpo migliore. Il primo botto europeo è stato quello del Barcellona, che con l’acquisto di Ferran Torres dal Manchester City, si è assicurato un grandissimo talento. Ma i blaugrana non vogliono fermarsi qui e si sono fiondati su Alvaro Morata.Juventus Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se Morata dovesse realmente lasciare la Juventus, i bianconeri si metteranno subito alla ricerca di un altro attaccante. Tra i possibili sostituti dello spagnolo, ci sono i nomi di Memphis Depay, Anthony Martial, Mauro Icardi, Divock Origi ed Edinson. Il Matador è seguito da diversi anni dalla Juve, ma lui ha sempre declinato qualsiasi offerta, anche visto il suo passato al Napoli. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Cavani può Sabatini esclusivo: 'Juve, prendi Icardi' E anche a uno come Rino Foschi, che ai tempi del Palermo prese il giovane Cavani. Vlahovic ... [...] La Juventus ha inaugurato un progetto giovani per il dopo Ronaldo: si può vincere puntando sugli ...

Calciomercato, effetto Vlahovic: dal 3 si parte ... che tempi; in alternativa c'è Cavani, in rotta col Manutd, ma occhio al Barcellona. Mentre teme ... i prossimi saranno mesi infuocati per chi può, visto che a cominciare dal più insigne, Kylian Mbappé ...

