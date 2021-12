Capodanno in musica, la serata di Canale5: scaletta e ospiti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Capodanno di Canale5 condotto da Federica Panicucci ‘incassa’ diversi forfait a causa del covid: da Al Bano a Pio e Amedo, fino a Andrea Damante e Michele Zarrillo. Chi ci sarà? Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade , Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat. La serata sarà trasmessa dal teatro Petruzzelli di Bari dopo il discorso del presidente Mattarella. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ildicondotto da Federica Panicucci ‘incassa’ diversi forfait a causa del covid: da Al Bano a Pio e Amedo, fino a Andrea Damante e Michele Zarrillo. Chi ci sarà? Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade , Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat. Lasarà trasmessa dal teatro Petruzzelli di Bari dopo il discorso del presidente Mattarella. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

