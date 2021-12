Borsa: Hong Kong, apertura in rialzo (+1,75%) (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Borsa di Hong Kong ha aperto oggi l'ultima seduta dell'anno in rialzo. L'indice Hans Seng ha guadagnato nei primi scambi l'1,75%, a 23.517,43 punti. L'indice Composite di Shanghai è salito stamani ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ladiha aperto oggi l'ultima seduta dell'anno in. L'indice Hans Seng ha guadagnato nei primi scambi l'1,75%, a 23.517,43 punti. L'indice Composite di Shanghai è salito stamani ...

Borsa 2021: Alkemy è la regina, ma Unicredit svetta sul Ftse Mib Più timidi i listini asiatici, dove troviamo l'unica performance negativa dell'anno: peggior Borsa del 2021 è infatti Hong Kong ( - 15,03%). A far da contraltare arriva però Taiwan , salita del +24% ...

Borsa: Hong Kong, apertura piatta (-0,03%) Tiscali Notizie Borsa 2021: Alkemy è la regina, ma Unicredit svetta sul Ftse Mib Per la Borsa il 2021 è un anno da incorniciare - Tutti i listini occidentali fanno segnare rialzi a doppia cifra - Milano si piazza al terzo posto in Europa, Hong Kong crolla in Asia - La maglia rosa ...

Fine anno con record per Wall Street. Per la Borsa di Milano +23% nel 2021 Si è concluso da pochi minuti il 2021 delle borse. Oggi ultima giornata poco mossa: il Ftse Mib di Milano ha chiuso quasi invariato, +0,01%, la migliore performance è stata di Francoforte, è invece sc ...

