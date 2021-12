Alessandro e Soleil pericolosamente vicini: con Sophie frena, con la Sorge si sbilancia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Aveva ragione da vendere Sonia Bruganelli quando ha detto nell’ultima diretta del Grande Fratello VIP 6 che se Alessandro Basciano avesse trovato terreno fertile dopo il suo avvicinamento a Soleil, le cose sarebbero andate in modo diverso, altro che interesse per Sophie…Ed effettivamente, a dispetto di quanto si poteva pensare in un primo momento, dopo che Alessandro e Sophie si sono dati qualche bacio, questa storia si è subito ammosciata. Basciano si è un po’ allontanato da Sophie, la Codegoni sta cercando di capire se ha sbagliato o meno con le sue amiche e che cosa vuole dalla vita dopo la fine della storia con Gianmaria. Sta di fatto che quello che sembrava essere un colpo di fulmine, si sta via via smontando come neve al sole. Tra l’altro ieri sera, dopo qualche bicchiere di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 31 dicembre 2021) Aveva ragione da vendere Sonia Bruganelli quando ha detto nell’ultima diretta del Grande Fratello VIP 6 che seBasciano avesse trovato terreno fertile dopo il suo avvicinamento a, le cose sarebbero andate in modo diverso, altro che interesse per…Ed effettivamente, a dispetto di quanto si poteva pensare in un primo momento, dopo chesi sono dati qualche bacio, questa storia si è subito ammosciata. Basciano si è un po’ allontanato da, la Codegoni sta cercando di capire se ha sbagliato o meno con le sue amiche e che cosa vuole dalla vita dopo la fine della storia con Gianmaria. Sta di fatto che quello che sembrava essere un colpo di fulmine, si sta via via smontando come neve al sole. Tra l’altro ieri sera, dopo qualche bicchiere di ...

