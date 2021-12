Sui bus senza mascherina e green pass, controlli e multe a Torino (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono circa 200 le verifiche effettuate da Polizia Muncipale e personale di Gtt sui mezzi pubblici per garantire il rispetto delle nuove norme anti-Covid che hanno portato in particolare a una multa e denuncia per resistenza e lesioni. L’episodio a Porta Nuova intorno alle 16.30 quando gli agenti in abiti civili hanno fermato un uomo mentre scendeva da un bus della linea 52 senza mascherina e che, alla richiesta di esibire green pass e documento ha reagito con violenza e si è dato alla fuga, procurando lievi lesioni a uno dei due agenti. L’uomo è stato fermato grazie all’arrivo di un’altra pattuglia e portato al Comando di via Bologna, dove è stato identificato. Si tratta di un trentacinquenne di nazionalità senegalese denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono circa 200 le verifiche effettuate da Polizia Muncipale e personale di Gtt sui mezzi pubblici per garantire il rispetto delle nuove norme anti-Covid che hanno portato in particolare a una multa e denuncia per resistenza e lesioni. L’episodio a Porta Nuova intorno alle 16.30 quando gli agenti in abiti civili hanno fermato un uomo mentre scendeva da un bus della linea 52e che, alla richiesta di esibiree documento ha reagito con violenza e si è dato alla fuga, procurando lievi lesioni a uno dei due agenti. L’uomo è stato fermato grazie all’arrivo di un’altra pattuglia e portato al Comando di via Bologna, dove è stato identificato. Si tratta di un trentacinquenne di nazionalità senegalese denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di ...

Advertising

GiuliaFiorent13 : RT @horusarcadia: Non sono mai stato così umiliato. Domani i cani possono salire sui bus e io no. Vivo solo per gli stessi motivi del g… - PubblicoDebito : RT @horusarcadia: Non sono mai stato così umiliato. Domani i cani possono salire sui bus e io no. Vivo solo per gli stessi motivi del g… - nuovasocieta : Sui bus senza mascherina e green pass, controlli e multe a Torino - GazzettAvellino : Green pass e mascherina sui bus, Air intensifica i controlli. - red_guggio : RT @janavel7: Benissimo il lockdown per i non vaccinati. Ma chi controlla, per esempio sui mezzi pubblici? (mai visto un 'controllore' sui… -