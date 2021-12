Sonia Bruganelli rimpiazzata per vendetta dal GF Vip | la sua risposta mette tutti a tacere

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Negli ultimi giorni, dopo la clamorosa lite in diretta al GF Vip trae Alfonso Signorini, si sono moltiplicate le voci di una presunta frattura insanabile tra i due. Al punto che la sostituzione in corsa, con Laura Freddi a prendere il posto della moglie di Paolo Bonolis come opinionista, ad alcuni sarebbe sembrata una “” del conduttore e per di più con l’ex compagna storica di suo marito. Maha deciso dire, rompendo il silenzio per spiegare cos’è successo dietro le quinte della scelta.sostituita da Laura Freddi al GF Vip: il motivo La notizia della sostituzione di(per una puntata, ...

Altre novità in arrivo nella casa più spiata di sempre. Questa volta riguardano le opinioniste e, nello specifico,. La moglie di Paolo Bonolis , infatti, attualmente si trova a Dubai insieme a tutta la famiglia. Per tale motivo sarà sostituita, per una sola puntata, quella di lunedì 3 gennaio ....push({}); Chi segue il GF Vip su Mediaset Extra non potrà non essere d'accordo con quello cheha detto lunedì scorso ad Alessandro Bascian o: " Certo, tu ti sei buttato su Sophie, ma se Soleil avesse detto di sì a quest'ora stavi con lei" . Il nuovo arrivato potrà darla a bere ...L'indecisione di Alessandro Basciano: Sophie o Soleil? Frena con Sophie (e continua a guardare Soleil): “Devo capire se siamo compatibili” ...Altre novità in arrivo nella casa più spiata di sempre. Questa volta riguardano le opinioniste e, nello specifico, Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, attualmente si trova a Dubai i ...