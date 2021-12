Selvaggia Lucarelli durissima contro Diana Del Bufalo: “Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, le bugie hanno…” (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’attrice romana Diana Del Bufalo è finita nelle ultime ore nell’occhio del ciclone dopo aver detto di non essersi vaccinata contro il Covid perchè sconsigliato dal suo mio medico di base per problemi di cuore. La giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli però questo discorso dell’attrice non è andato giù e tramite i social gli ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Temptation Island Vip 2, anticipazioni terza puntata Temptation Island le anticipazioni di stasera, mercoledì 14 ottobre GF Vip, Dayane contro Tommaso. Gli ospiti della nuova puntata Isola dei Famosi, anticipazioni quarta puntata, tra discussioni e nuovi ingressi Anticipazioni Isola dei Famosi, nuovo eliminato e decisione ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’attrice romanaDelè finita nelle ultime ore nell’occhio del ciclone dopo aver detto di non essersi vaccinatail Covid perchè sconsigliato dal suo mio medico di base per problemi di cuore. La giornalista e bloggerperò questo discorso dell’attrice non è andato giù e tramite i social gli ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Temptation Island Vip 2, anticipazioni terza puntata Temptation Island le anticipazioni di stasera, mercoledì 14 ottobre GF Vip, DayaneTommaso. Gli ospiti della nuova puntata Isola dei Famosi, anticipazioni quarta puntata, tra discussioni e nuovi ingressi Anticipazioni Isola dei Famosi, nuovo eliminato e decisione ...

