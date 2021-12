Pena di morte: i diritti civili vincono sulla pena capitale, cresce il numero degli Stati che la aboliscono (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giovedì 23 dicembre 2021, il Senato del Kazakistan ha approvato una legge che abolirà la pena di morte nel Paese. Il resoconto della seduta pubblicato sulla pagina web del senato del Parlamento kazako ha annunciato la notizia. Nel gennaio 2021, il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, aveva firmato dei documenti che impegnavano il Paese nell’abolizione della pena capitale. Il protocollo sui diritti civili per abolire la pena di morte in Kazakistan A inizio anno, Tokayev aveva ratificato il Secondo protocollo opzionale della convenzione internazionale sui diritti civili e politici, un accordo internazionale che mira all’abolizione della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giovedì 23 dicembre 2021, il Senato del Kazakistan ha approvato una legge che abolirà ladinel Paese. Il resoconto della seduta pubblicatopagina web del senato del Parlamento kazako ha annunciato la notizia. Nel gennaio 2021, il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, aveva firmato dei documenti che impegnavano il Paese nell’abolizione della. Il protocollo suiper abolire ladiin Kazakistan A inizio anno, Tokayev aveva ratificato il Secondo protocollo opzionale della convenzione internazionale suie politici, un accordo internazionale che mira all’abolizione della ...

