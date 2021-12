No Vax in agitazione, "ribelliamoci o è finita". Contromosse per Capodanno (Di giovedì 30 dicembre 2021) La rivolta dei No Vax monta su Telegram e Twitter, soprattutto nelle ultime ore, dopo che il Governo ha deciso di introdurre nuove misure anti-Covid per cercare di arginare la crescita dei contagi, in vista del Capodanno. In molti hanno commentato e criticato le nuove regole, approvate ieri. Le critiche e gli insulti viaggiano ovviamente in primis su Telegram, una piattaforma che i No Vax utilizzano ormai da mesi per scambiarsi informazioni, concordare i dettagli delle proprie manifestazioni, o anche semplicemente per criticare le decisioni prese dalle autorità. “Dal 10 gennaio nessuno potrà uscire se non ha il vaccino, come pensiamo di fare? – scrive un utente sulla chat dell’ormai noto gruppo “Basta dittatura”, che ad oggi conta oltre 10mila iscritti – se avete idee ditele perché personalmente non ne ho. Questo non è vivere”. “Io uscirò comunque – replica un altro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) La rivolta dei No Vax monta su Telegram e Twitter, soprattutto nelle ultime ore, dopo che il Governo ha deciso di introdurre nuove misure anti-Covid per cercare di arginare la crescita dei contagi, in vista del. In molti hanno commentato e criticato le nuove regole, approvate ieri. Le critiche e gli insulti viaggiano ovviamente in primis su Telegram, una piattaforma che i No Vax utilizzano ormai da mesi per scambiarsi informazioni, concordare i dettagli delle proprie manifestazioni, o anche semplicemente per criticare le decisioni prese dalle autorità. “Dal 10 gennaio nessuno potrà uscire se non ha il vaccino, come pensiamo di fare? – scrive un utente sulla chat dell’ormai noto gruppo “Basta dittatura”, che ad oggi conta oltre 10mila iscritti – se avete idee ditele perché personalmente non ne ho. Questo non è vivere”. “Io uscirò comunque – replica un altro ...

HuffPostItalia : No Vax in agitazione, 'ribelliamoci o è finita'. Contromosse per Capodanno - marcoregni : RT @PaolaSacchi3: Viaggiato, visto gente ... Più agitazione (no vax,no pass,'semprepeggisti' vari) nella bolla media-social che nel #Paeser… - PaolaSacchi3 : Viaggiato, visto gente ... Più agitazione (no vax,no pass,'semprepeggisti' vari) nella bolla media-social che nel… -