L’industria afghana del web tech non si ferma sotto i talebani di W Samadi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Jamshid Hashimi ha aperto sette anni fa CodeWeekend, la prima comunità di sviluppatori web dell’Afghanistan e ancor oggi la più numerosa. Conta circa quattromila persone e da quando è nata ha organizzato oltre cento incontri a Kabul e un paio persino a Herat e Mazar-i-Sharif. CodeWeekend ha recentemente aperto una serie di centri di formazione online per aiutare i giovani sviluppatori web afghani a intraprendere la propria carriera. «Nell’attuale gruppo, formato subito dopo la caduta del governo afghano, registriamo 75 iscritti. Abbiamo messo a loro disposizione una serie di strumenti innovativi che gli consentiranno di terminare un percorso professionale online come sviluppatori frontend, figure che si occupano della parte visibile di un sito-web. Al corso partecipano sia ragazzi che ragazze che, una volta terminate le lezioni e ottenuto l’attestato, potranno lavorare come ...