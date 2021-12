Lega, Matone: in Campidoglio opposizione non conta nulla (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. – Simonetta Matone consigliere della Lega in Assemblea Capitolina, candidata alle elezioni suppletive nel collegio 1 per la Camera dei Deputati è stata intervistata dal programma Gli Inascoltabili in onda su New Sound Level fm90, di seguito alcune dichiarazioni: “In Campidoglio all’opposizione non contiamo nulla, veniamo ignorati e bypassati perchè la maggioranza è imponente.” “Gli emendamenti che vengono presentati vengono quasi sempre respinti solo perché provengono dall’opposizione. Io ho vissuto un’esperienza che mi ha profondamente turbato: dopo le linee programmatiche del Sindaco Gualtieri, con il colLega Santori abbiamo presentato un emendamento con il quale proponevamo la gratuità dei parcheggi in prossimità degli ospedali tenuto conto della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. – Simonettaconsigliere dellain Assemblea Capitolina, candidata alle elezioni suppletive nel collegio 1 per la Camera dei Deputati è stata intervistata dal programma Gli Inascoltabili in onda su New Sound Level fm90, di seguito alcune dichiarazioni: “Inall’non contiamo, veniamo ignorati e bypassati perchè la maggioranza è imponente.” “Gli emendamenti che vengono presentati vengono quasi sempre respinti solo perché provengono dall’. Io ho vissuto un’esperienza che mi ha profondamente turbato: dopo le linee programmatiche del Sindaco Gualtieri, con il colSantori abbiamo presentato un emendamento con il quale proponevamo la gratuità dei parcheggi in prossimità degli ospedali tenuto conto della ...

Suppletive Roma, Simonetta Matone è la candidata ufficiale del centrodestra Correrà per il seggio rimasto vacante dopo l'elezione a sindaco di Roberto Gualtieri: sarà in sfida con Cecilia D'Elia (Partito democratico) e Valerio Casini (Italia viva) ...

Suppletive, il centrodestra candida Simonetta Matone Il centrodestra schiera l'ex magistrato e già candidata in ticket con Michetti. Per il seggio lasciato libero da Gualtieri si sfiderà con D'Elia del Pd. Guai in vista per i giallorossi ...

