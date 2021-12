La spinta dei contagi record sui cambi di colore, il pre-report: Piemonte in giallo da lunedì. In quali Regioni scatta l’arancione (Di giovedì 30 dicembre 2021) A supportare le previsioni di un inizio 2022 in zona gialla e zona arancione arriva il nuovo pre-report settimanale del Ministero Salute e Istituto Superiore di Sanità. Secondo i dati preliminari, dal 3 gennaio prossimo la Regione Piemonte sarà uno dei territori che con più probabilità passerà dalla zona bianca alla zona gialla di rischio. «Un passaggio frutto della crescita del contagio che si sta registrando a livello globale» ha commentato il governatore Alberto Cirio e l’assessore alla salute Luigi Icardi, «ma che testimonia anche come i numeri delle ospedalizzazioni in Piemonte siano ancora contenuti e, anche questo, è merito dei vaccini. Ora più che mai ci appelliamo a chi ha ancora dei dubbi, perché il vaccino è la nostra unica arma per salvare la vita e le nostre comunità». I dati del ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) A supportare le previsioni di un inizio 2022 in zona gialla e zona arancione arriva il nuovo pre-settimanale del Ministero Salute e Istituto Superiore di Sanità. Secondo i dati preliminari, dal 3 gennaio prossimo la Regionesarà uno dei territori che con più probabilità passerà dalla zona bianca alla zona gialla di rischio. «Un passaggio frutto della crescita delo che si sta registrando a livello globale» ha commentato il governatore Alberto Cirio e l’assessore alla salute Luigi Icardi, «ma che testimonia anche come i numeri delle ospedalizzazioni insiano ancora contenuti e, anche questo, è merito dei vaccini. Ora più che mai ci appelliamo a chi ha ancora dei dubbi, perché il vaccino è la nostra unica arma per salvare la vita e le nostre comunità». I dati del ...

