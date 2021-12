Il delirio di Diana del Bufalo sui vaccini sconvolge ancora | a rischio la partecipazione a Lol 2?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildidelsui. Non è la prima volta che una delle pupille di Maria de Filippi finisce sotto la lente per via di quello che dice e se nei mesi scorsi è toccato alla sua visione del catcalling, questa volta a indispettire il popolo dei social non è tanto la sua visione No Vax quanto i termini usati in una diretta delirante per dire no al vaccino.delsi è lasciata andare dicendo che le hanno consigliato di non vaccinarsi ma poi ha usato l’infelice espressione ‘voglio fare esperienza’ come se rischiare la vita, magari finire in terapia intensiva opeggio, fosse un tentativo da fare per provare una cosa nuova. Proprio questo passaggio ha indispettito non tanto i Pro Vax quanto tutti coloro che ...