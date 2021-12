GF VIP | intruso nella notte | è arrivato fino ai letti | il video non mente

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip, c’è unCasa: le telecamere,, riprendono qualcosa di strano tra idei concorrenti. Gf vip,Casa c’è un? Le immagini mostrate dalla telecamere notturne non lasciano dubbi: qualcosa di strano corre sui loro. Le segnalazioni non si placano ma ora spuntano anche i: cosa

...a Gianmaria Antinolfi mentre l'imprenditore entrava nel confessionale del Grande Fratello6 : ... l'unica a mantenere il sangue freddo era stata Manila Nazzaro che, dopo aver visto l', aveva ......nuovamente un topo in Casa Sono ormai diversi mesi che la sesta edizione del Grande Fratelloci ... L'si nasconde nei posti già impensabili e sembra non vi sia modo di catturarlo. Le donne ...Gf vip, nella Casa c’è un intruso? Le immagini mostrate dalla telecamere notturne non lasciano dubbi: qualcosa di strano corre sui loro letti. Le segnalazioni non si placano ma ora spuntano anche i ...Gianmaria Antinolfi ha trovato un topo nel confessionale del Grande Fratello Vip 6: non è la prima volta che i roditori visitano la Casa più spiata d'Italia. Un topo è saltato addosso a Gianmaria Anti ...