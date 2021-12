Calciomercato Serie A LIVE: Morata al Barcellona, Djuricic per l’Inter (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDÌ 30 DICEMBRE Calciomercato Juve, il nome di Depay non scalda l’ambiente (CLICCA QUI) Calciomercato Inter, Djuricic l’ultima idea per l’attacco (CLICCA QUI) Calciomercato Roma, ancora distante l’accordo con l’Arsenal per Maitland-Niles (CLICCA QUI) Calciomercato Juve, Allegri sceglie Scamacca: è l’obiettivo principale (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDÌ 30 DICEMBREJuve, il nome di Depay non scalda l’ambiente (CLICCA QUI)Inter,l’ultima idea per l’attacco (CLICCA QUI)Roma, ancora distante l’accordo con l’Arsenal per Maitland-Niles (CLICCA QUI)Juve, Allegri sceglie Scamacca: è l’obiettivo principale (CLICCA ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, prima mossa per Scamacca: c’è l’offerta, 35 milioni per averlo subito - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Cuisance dal Bayern al #fantacalcio: chiusa l'operazione per portarlo in Serie A ? - fantapiu3 : Le quotazioni #fantacalcio aggiornate della #SerieB della nostra redazione, da giocare sul sito e sull'app… - tabellamercatob : -4 all'inizio del #Calciomercato Trattative calde #SerieB /2 #Cosenza Piace il centrocampista '01 del #Genoa Patr… - tabellamercatob : -4 all'inizio del #Calciomercato Trattative calde #SerieB /1 Difensori Derby umbro #Perugia - #Ternana per Ramzi A… -