Enrico Roccatagliata è il nuovo prefetto di Monza

Cambio ai vertici della prefettura di Monza. Il prefetto Patrizia Palmisani lascia l’incarico per assumere il comando della prefettura di Piacenza. Al suo posto arriva Enrico Roccatagliata che dal 2022 è stato a capo della prefettura di Lodi. Enrico Roccatagliata, classe 1962, è nato a Napoli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

