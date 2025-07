Lello il sensitivo vicesindaco per autoinvestitura astrale Il ruolo del mago nel ' Sistema Sorrento'

Si presentava agli imprenditori come vicesindaco di Sorrento Raffaele Guida, di Santa Maria a Vico, sulla base di una “autoinvestitura astrale”. E’ quanto emerso dall’inchiesta che ha portato all’esecuzione di 16 misure cautelari su quello che il gip di Torre Annunziata ha definito il ‘sistema. 🔗 Leggi su Casertanews.it

