Il suicidio assistito non merita leggi

Se la pratica finisse dentro un quadro normativo, verrebbe sdoganata come «bene» necessario per l’umanità . Invece lo Stato deve contrastare qualsiasi attentato alla vita. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il suicidio assistito non merita leggi

Suicidio assistito, stop del Tar dell’Emilia-Romagna - Il Tar dell’Emilia-Romagna ha sospeso la delibera regionale che regola l’accesso al suicidio assistito.

Fine vita, governo impugna legge su suicidio assistito della Regione Toscana, Zanettin (Forza Italia): "Serve cautela, materia delicata"; Schlein: "Codardi" - Il Cdm ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana, Zanettin: “Stiamo lavorando con il senatore Ignazio Zullo (FdI) per predisporre un testo base da presentare alle commissioni.

Fine vita, il Tar boccia l?Emilia-Romagna: sospesa la delibera. E la legge sul suicidio assistito è bloccata in Senato - In Italia su fine vita si continua a procedere in ordine sparso. Il Tar dell'Emilia Romagna ha accolto l'istanza avanzata della consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini per.

In questi giorni, la proposta di legge sul suicidio assistito ha fatto tornare a parlare di fine vita, spesso impropriamente. Vogliamo ricordare che le Cure Palliative non accorciano la durata della vita di una persona malata ma influiscono sensibilmente sulla su Vai su Facebook

Ddl suicidio assistito illecito: permette la depenalizzazione; Westminster stacca la spina; Governo Meloni, mantenete le promesse: non aprite le porte al suicidio assistito in Italia!.

Ddl "suicidio assistito" e il contributo dei cattolici - «Accogliamo con favore che la politica affronti il tema del fine vita definendo una norma specifica» ma «è necessario che le Istituzioni si confrontino con le Società scientifiche per risolvere alcuni ... Lo riporta informazione.it

La legge sul suicidio assistito come tradimento della ragione giuridica - Non è necessario che il Parlamento legiferi né è detto che una "buona legge" argini gli eccessi interpretativi. Riporta tempi.it