Barrenechea nuova vita calcistica per il centrocampista argentino | andrà al Benfica! Tutti i dettagli del trasferimento dell’ex Juve in Portogallo!

Barrenchea, l’ex centrocampista della Juve riparte dal Benfica: il classe 2001 firmerà questo accordo con il club lusitano. Tutti i dettagli. Enzo Barrenechea, centrocampista argentino classe 2001, sta per voltare definitivamente pagina e iniziare una nuova avventura in Portogallo. Dopo una stagione positiva in prestito al Valencia, l’ex Juve è ormai vicinissimo al trasferimento a titolo definitivo al Benfica. Il giocatore, che è di proprietà dell’ Aston Villa (che lo ha acquistato dalla Juventus nell’estate del 2024 per circa 8 milioni di euro più bonus nell’ambito dell’affare Douglas Luiz ), firmerà un contratto quinquennale con il club portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Barrenechea, nuova vita calcistica per il centrocampista argentino: andrà al Benfica! Tutti i dettagli del trasferimento dell’ex Juve in Portogallo!

BOOM! La Roma ha manifestato interesse per Enzo Barrenechea, centrocampista argentino di proprietà dell’Aston Villa. Oggi anche Benfica e Girona si sono mosse per il giocatore: il club inglese chiede circa 12 milioni di euro. Situazione in evoluzione. #ASR Vai su X

