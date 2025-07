Ultimo è record 250mila biglietti venduti per il concerto di Tor Vergata in tre ore Battuto Vasco Rossi E venerdì sarà a Messina

Mai nessuno come lui. Ultimo conquista il record per un artista italiano di biglietti venduti per un unico concerto: per il live a Tor Vergata, il 4 luglio 2026, sono stati venduti nel giro di poche ore 250mila tagliandi. Il precedente record apparteneva a Vasco Rossi con oltre 225mila presenze paganti al Modena Park nel 2017. A livello globale, è il croato Marko Perkovic a vantare il record assoluto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ultimo è record, 250mila biglietti venduti per il concerto di Tor Vergata in tre ore. Battuto Vasco Rossi. E venerdì sarà a Messina

