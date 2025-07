Capodanno a Torino | il concerto in piazza si sposta all' Inalpi Arena per colpa dei cantieri

La tradizionale festa di Capodanno a Torino cambier√† location quest'anno. Il tanto atteso concerto di San Silvestro in piazza, a¬†causa degli ingombranti cantieri che interessano via Roma e l'area adiacente a Piazza Castello, si sposter√† dalla sua storica cornice cittadina all'Inalpi Arena. La. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

