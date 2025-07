Firenze, 15 luglio 2025 – Per il playoff di Conference League, a causa dei lavori in corso allo stadio Artemio Franchi di Firenze "giocheremo al Mapei Stadium" di Reggio Emilia, "vediamo adesso il 4 agosto il sorteggio, non sappiamo ancora se la prima sarĂ in casa o fuori, però giocheremo lì". Lo ha affermato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, a margine di un incontro sulla candidatura di Firenze agli Europei 2032. Incontro al quale ha partecipato anche la sindaca di Firenze Sara Funaro. Per quanto riguarda il restyling del Franchi, Ferrari ha ribadito che "stiamo continuando a lavorare quotidianamente insieme al Comune proprio per andare a preparare tutti i vari passaggi necessari affinchĂ© ci sia la certezza e la sicurezza di avere qui a Firenze uno stadio che possa ospitare non solo gli Europei, ma che possa essere la casa della Fiorentina, moderna e accogliente per tutti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fiorentina giocherà i playoff di Conference League a Reggio Emilia: la decisione