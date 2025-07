Entrano in funzione le body cam contro le aggressioni negli ospedali | VIDEO

Sono state date in dotazione in via sperimentale al personale dell’accettazione-triage nei pronto soccorso di San Donà di Piave e di Portogruaro le body cam contro eventuali aggressioni. In caso di atteggiamenti bellicosi o attacchi veri e propri, dopo aver avvisato l’utente, l’operatore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: aggressioni - entrano - funzione - body

Body cam per gli agenti della polizia locale: ecco il bando della Regione Lombardia.

Body Cam contro le aggressioni. A San Donà in dotazione al personale sanitario - Espediente per garantire più sicurezza ai Pronto Soccorso. Come scrive rainews.it

Aggressioni ai medici: body cam, pulsanti rossi e smartwatch per ... - in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio- Si legge su ilsole24ore.com