Incidente stradale ad Ascea scontro fra auto | due persone in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio ad Ascea, in localitĂ Velia, coinvolgendo due vetture - una BMW e una Fiat Punto - che si sono scontrate lungo la carreggiata poco dopo la rotonda, nelle vicinanze di un esercizio commerciale. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ascea, incidente stradale a Velia: due auto coinvolte, traffico paralizzato - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi ad Ascea, in località Velia, lungo un tratto viario situato pochi metri dopo la rotonda e in prossimità di ... Secondo infocilento.it

Ascea, scontro frontale a Velia: un ferito - Un ferito è stato trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per accertamenti, per diverse ferite riportate alla testa. Segnala infocilento.it