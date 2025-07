È Sempre Cartabianca chiude con Veronica Gentili e Iva Zanicchi tra gli ospiti

Ultimo appuntamento stagionale questa sera, martedì 15 luglio, con È Sempre Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer in onda alle 21.25 su Rete 4. Gli argomenti dell’ultima puntata. Al centro della puntata di stasera: i dazi del 30% imposti dal Presidente americano Donald Trump su tutti i prodotti europei, con entrata in vigore dal 1° agosto. L’Europa, e di conseguenza il nostro Paese, si trovano nuovamente a un bivio. E mentre la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen ha annunciato la sospensione delle contromisure, le aziende italiane temono un terremoto nelle esportazioni con perdite stimate fino a 35 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca chiude con Veronica Gentili e Iva Zanicchi tra gli ospiti

Veronica Gentili, giornalista, conduttrice televisiva e attrice italiana, nata a Roma il 9 luglio 1982, sotto il segno del Cancro.

