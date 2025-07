Pisa nuovi contatti per Simeone Nell' affare anche Zerbin | le ultime

PISA, 15 LUGLIO – NovitĂ sul fronte Simeone. Il Cholito non è piĂą solamente il “sogno di mezza estate”, come lo aveva definito il presidente Giuseppe Corrado in un’intervista a Radio Kiss Kiss, ma sempre piĂą concretezza. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono stati nuovi contatti tra la societĂ nerazzurra e il Napoli per quanto riguarda l’attaccante argentino classe 1995. La volontĂ del Pisa è quella di acquistare Simeone a titolo definitivo, magari con un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere. Con la stessa formula (ma con l’obbligo in caso di salvezza) potrebbe arrivare anche Zerbin, un nome giĂ sondato a inizio estate dal club nerazzurro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, nuovi contatti per Simeone. Nell'affare anche Zerbin: le ultime

In questa notizia si parla di: pisa - simeone - contatti - affare

Questa era la Pisa de Simeone, Papovano e Luzcu che divennero leader del “calcio” - 2025-05-08 06:15:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! E l Ascent alla serie A Dopo 34 anni! di assenza è tornato a Pisa Sporting Club in primo piano.

Pisa Calcio punta su Alessio Zerbin e Giovanni Simeone per il calciomercato - Non ci sono soltanto i colloqui per individuare il profilo giusto al quale affidare la panchina: la dirigenza nerazzurra in questi giorni sta portando avanti confronti e trattative per calciatori funzionali alla causa, indipendentemente dal tecnico che verrà chiamato a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi.

Simeone la prima scelta del Pisa per l’attacco (CorSport) - Giovanni Simeone è in uscita dal Napoli. L’attaccante argentino, figlio del Cholo tecnico dell’Atletico Madrid, vorrebbe trovare maggiore minutaggio; per questo, il Pisa neopromosso si è fatto avanti per lui.

CORRADO, PRESIDENTE DEL PISA: "SOGNAMO SIMEONE". E CAIRO COSA SOGNA? ?Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha un sogno e non ha paura a dichiararlo. Sogna per la propria squadra e per i propri tifosi, Giovanni Simeone, figlio del Ch Vai su Facebook

Pisa, si continua a lavorare per Simeone. Sempre più vicino Scuffet per la porta: gli aggiornamenti; Calciomercato Pisa, Vignolo, per gli agenti l'affare è in chiusura, entro fine settimana potrebbe essere a Morgex. Su Arena il Bari, Nicolas fino al 2026, contatti Akinsanmiro; SKY - Pisa, previsti contatti con la Fiorentina per Nzola, seguito anche Simeone del Napoli.

Pisa, nuovi contatti per Simeone. Nell'affare anche Zerbin: le ultime - Nuovi contatti tra la società nerazzurra e il Napoli per il doppio colpo. Riporta lanazione.it

Calciomercato Serie A: il Napoli su Ndoye, il Pisa su Simeone - In seguito alla chiusura dell’accordo con Daniel Denoon dallo Zurigo, in casa Pisa adesso gli occhi sono puntati su Mariano Troilo, difensore classe 2003 del Club Atletico Belgrano. Si legge su toro.it