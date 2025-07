Furto al tour di Beyoncé | spariti brani inediti e materiale riservato a Atlanta

Un colpo grosso che scuote il mondo della musica internazionale e rischia di compromettere l'atteso Cowboy Carter Stadium Tour. A pochi giorni dal debutto ad Atlanta, alcune valigie contenenti materiale sensibile appartenente al team creativo di Beyoncé sono state rubate da un'auto a noleggio. Cosa è successo prima del concerto di Atlanta. La dinamica è chiara: l'8 luglio scorso, un suv Jeep Wagoneer parcheggiato vicino a un food hall di Atlanta è stato forzato. Al suo interno, due valigie custodivano chiavette USB con musica inedita, piani di scena, scalette e video del tour, oltre a un laptop, vestiti firmati e persino un paio di AirPods Apple.

