Ultimo per il concerto di Tor Vergata batte il record dei record | è l’artista italiano che ha venduto più biglietti in una sola data da sempre

Ultimo conquista il record per un artista italiano di biglietti venduti per un unico concerto: per il live a Tor Vergata, il 4 luglio 2026, a Roma, sono stati venduti nel giro di poche ore 250mila tagliandi. Il precedente record apparteneva a Vasco Rossi, con oltre 225mila presenze paganti al Modena Park nel 2017. A livello mondiale è invece il croato Marko Perkovi? a vantare il record assoluto con circa 500mila persone. «Sarà il concerto più grande di sempre». « Benvenuti nella storia. Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre ». Lo scrive Ultimo in un post su Instagram, celebrando il tutto esaurito. 🔗 Leggi su Open.online

Ieri, nel suo decimo Stadio Olimpico, l'annuncio dall'artista romano: un live per 120mila fan il 4 luglio 2026, a Tor Vergata. "Non sarà solo un concerto - ha poi spiegato il cantante via social - sarà il raduno degli ultimi. La favola per sempre"

