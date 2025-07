Conte contro il ritorno dei vitalizi | Uno scempio vogliono riprendersi il malloppo

Oltre 1.300 ex parlamentari chiedono il ripristino dei vitalizi tagliati nel 2018. Una nuova sentenza potrebbe riaccendere una delle questioni più spinose del panorama politico italiano: il ritorno dei vitalizi per gli ex parlamentari. Sono infatti più di 1.300 gli ex deputati che hanno presentato un ricorso formale alla Camera, chiedendo l'annullamento della riforma del 2018, promossa dall'allora presidente Roberto Fico (M5S), che aveva tagliato drasticamente o azzerato gli assegni pensionistici privilegiati. Ora, dopo sei anni di ricorsi e sentenze parziali, si attende una decisione cruciale del Collegio d'appello di Montecitorio, prevista tra il 16 e il 17 luglio.

