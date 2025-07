Meta a caccia di talenti | stipendi da capogiro per soffiare i tecnici a OpenAI

Roma, 15 luglio 2025 – Il settore dell'intelligenza artificiale (AI) è al centro di una competizione globale senza precedenti, definita da molti come una vera e propria "guerra dei talenti". Al centro di questa battaglia si trova Mark Zuckerberg, CEO di Meta, che ha avviato una campagna aggressiva per potenziare la divisione AI dell'azienda, i Superintelligence Labs. L'obiettivo dichiarato è l'accelerazione nello sviluppo di sistemi AI super-intelligenti, una missione che ha spinto Meta a cercare attivamente i migliori ricercatori e sviluppatori dalle aziende rivali, con OpenAI che emerge come bersaglio principale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meta a caccia di talenti: stipendi da capogiro per soffiare i tecnici a OpenAI

Sam Altman accusa Meta di tentare di sottrarre talenti ad OpenAI con ingenti offerte - Sam Altman accusa Meta di aver tentato di rubare talenti ad OpenAI, offrendo cifre da capogiro pur di accaparrarsi le menti migliori esperte di intelligenza artificiale.

Sam Altman accusa Meta di tentato furto di talenti da OpenAI - Sam Altman accusa Meta di aver tentato di rubare talenti ad OpenAI, offrendo cifre da capogiro pur di accaparrarsi le menti migliori esperte di intelligenza artificiale.

L’accusa di Sam Altman: “Meta ha offerto 100 milioni di dollari per strappare i nostri talenti” - Il Ceo di OpenAI, Sam Altman, ha rivelato che Meta, l’azienda di Mark Zuckerberg, avrebbe tentato di assumere alcuni dei suoi migliori ricercatori offrendo bonus d’ingaggio da 100 milioni di dollari.

La ricetta di Meta per strappare ad Apple il super ingegnere AI: stipendio record da 200 milioni - Secondo Bloomberg l'azienda di Mark Zuckerberg avrebbe offerto a Ruoming Pang un pacchetto retributivo da 200 milioni di dollari, superiore agli stipendi dei

