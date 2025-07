Putin imperturbabile alle minacce | Avanti con la guerra Ft | Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire la Russia La Casa Bianca smentisce

Il presidente Vladimir Putin intende continuare a combattere in Ucraina finché l’Occidente non si impegnerà alle sue condizioni per la pace. Lo riferiscono tre fonti vicine al Cremlino in un’esclusiva pubblicata da Reuters, secondo cui il leader russo resta indifferente rispetto alla prospettiva di sanzioni ancora più dure da parte di Donald Trump o di altri governi occidentali. Secondo le stesse fonti, Putin ritiene che l’economia e le forze armate russe siano abbastanza forti da resistere a ulteriori misure occidentali. Non solo: in base all’andamento del conflitto, il Cremlino potrebbe anche ampliare le proprie richieste territoriali, sulla scia dei progressi militari ottenuti sul campo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: putin - imperturbabile - minacce - avanti

Cremlino:Putin imperturbabile a minacce - 18.00 Il presidente Putin intende continuare a combattere in Ucraina finché l'Occidente non si impegnerà alle sue condizioni per la pace, imperturbabile di fronte alle minacce di sanzioni più severe di Trump.

UCRAINA | Putin intende continuare a combattere in Ucraina finché l'Occidente non si impegnerà alle sue condizioni per la pace, imperturbabile di fronte alle minacce di Donald Trump: lo hanno detto alla Reuters tre fonti vicine al Cremlino. #ANSA Vai su X

'Putin imperturbabile a minacce, avanti con la guerra'; Ucraina, Kallas (Ue): «Attacchi di Mosca con armi chimiche si intensificano»; Trump a Zelensky: Puoi colpire Mosca? | Poi il chiarimento: Solo una domanda | Meloni: bene il cambio di postura Usa verso Putin.

'Putin imperturbabile a minacce, avanti con la guerra' - Il presidente Vladimir Putin intende continuare a combattere in Ucraina finché l'Occidente non si impegnerà alle sue condizioni per la pace, imperturbabile di fronte alle minacce di sanzioni più sever ... Come scrive msn.com

Putin va «avanti con la guerra», il report: non ha paura delle sanzioni e ha un esercito forte. Meloni: «Mosca non punta a costruire la pace» - Il presidente russo Vladimir Putin intende continuare a combattere in Ucraina finche l'Occidente non si impegnera alle sue condizioni per la pace, imperturbabile di fronte alle minacce di ... Scrive msn.com