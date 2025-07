Il Pd e la proposta di nuove regole al part-time che limitino quello involontario Camusso | Oggi è poco pagato ma occupa tutto il tempo

Un attacco concentrico del Partito Democratico, dalla Camera al Senato, sul fronte del lavoro e dei diritti dei lavoratori. Quasi a rivendicare che questa √® una battaglia che appartiene storicamente e politicamente alla loro identit√†. E cos√¨, dopo la proposta di legge presentata la scorsa settimana a Montecitorio dal deputato dem Arturo Scotto ‚Äď che punta a introdurre un registro elettronico nazionale per tracciare le presenze lavorative, verificare il rispetto dell‚Äôorario di lavoro e contrastare abusi e sfruttamento ‚Äď oggi √® stato presentato un nuovo disegno di legge, depositato al Senato. A firmarlo √® Susanna Camusso, senatrice del Pd e storica sindacalista, ex segretaria generale della Cgil. 🔗 Leggi su Open.online

