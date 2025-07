Si arrampicano su un pendio per fare una foto ma la roccia frana | morta una 15enne ferita un’altra

Erano salite su un pendio, arrampicandosi per fare una foto, quando il costone di roccia su cui si trovavano è franato. Una ragazza di 15 anni è morta e una sua amica coetanea è rimasta ferita questo pomeriggio, a Cesiomaggiore ( Belluno ). Con loro, anche una terza amica della stessa etĂ . L’episodio è accaduto a Busche, localitĂ sul greto del fiume Piave. Una delle tre, caduta al suolo, sarebbe rimasta schiacciata da un grosso masso precipitato, morendo all’istante. Illesa la terza ragazza. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e i carabinieri. Foto d’archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si arrampicano su un pendio per fare una foto ma la roccia frana: morta una 15enne, ferita un’altra

In questa notizia si parla di: pendio - fare - roccia - morta

Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche su un pendio per fare un selfie e muore schiacciata da un masso precipitato. Ferita una coetanea - CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Si arrampica con le amiche su un costone per fare un selfie, la roccia cede sotto ai loro piedi: morta una ragazza di 15 anni schiacciata da un masso, ferita.

Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche su un pendio per fare un selfie e muore schiacciata da un masso; Si arrampicano su un pendio per fare una foto ma la roccia frana: morta una 15enne, ferita un’altra; Morta a 15 anni per fare una foto a Cesiomaggiore: il cedimento della roccia e il volo. Schiacciata da un gros.

Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche su un pendio per fare un selfie e muore schiacciata da un masso precipitato. Ferita una coetanea - Si arrampica con le amiche su un costone per fare un selfie, la roccia cede sotto ai loro piedi: morta una ragazza di 15 anni schiacciata da un masso, ... Come scrive msn.com

Belluno, si arrampica per una foto su costone che cede: morta una 15enne - Stando a quanto emerso, la giovane, insieme ad altre due amiche di cui una ferita e una illesa, si sarebbe arrampicate su un ... Riporta tg24.sky.it