Ha chiuso pesante il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di agosto hanno ceduto il 2,85% a 34,45 euro al MWh dopo le minacce del presidente Usa Donald Trump alla Russia in assenza di un accordo di pace con l' Ucraina entro 50 giorni. Un lasso di tempo che, secondo gli analisti, consente di riempire le scorte prima che possano scattare eventuali sanzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas chiude pesante a 34,45 euro al MWh, effetto Trump

Viadotto Gatto, 194mila euro per la manutenzione: "Giunti danneggiati dal traffico pesante" - Il Comune di Salerno ha dato il via libera a un intervento urgente di manutenzione straordinaria sul Viadotto Gatto, infrastruttura cruciale per l’accesso e l’uscita dal Porto Commerciale.

Le tariffe annunciate da Trump e il rafforzamento della moneta unica europea mettono a rischio le esportazioni. Anche se il FVG è meno colpito di altre aree del Paese. Vai su Facebook

Borsa: Milano chiude positiva (+0,27%), effetto risiko banche - Il risiko bancario supera i timori sui dazi dopo la lettera del presidente Usa Donald Trump all'Ue di sabato scorso, con tariffe al 30%. Lo riporta msn.com