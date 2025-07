Andor conquista 14 nomination agli emmy ma una esclusione diventa la mia origine da villain

La serie televisiva Andor, considerata tra le migliori produzioni legate all'universo di Star Wars, ha ottenuto un riconoscimento significativo agli Emmy Awards 2025. Con un totale di quattordici nomination, questa stagione si distingue come una delle più apprezzate e premiate del franchise, evidenziando la qualità e il valore narrativo della produzione. le nomination di andor alla cerimonia degli Emmy. categorie principali e riconoscimenti. Andor è stato candidato in diverse categorie chiave, tra cui: Miglior serie drammatica (Outstanding Drama Series). Migliore attore ospite in una serie drammatica (Outstanding Guest Actor in a Drama Series): Forest Whitaker nel ruolo di Saw Gerrera.

