Perché la pena di Gabriel Natale Hjorth per l’omicidio di Cerciello Rega è stata ridotta a 10 anni e 11 mesi

Gabriel Natale Hjorth è stato condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per concorso nell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Roma nel cosiddetto “appello ter”, limitato al solo ricalcolo della pena, dopo che la Cassazione aveva confermato la responsabilità penale ma chiesto di rivedere il trattamento sanzionatorio. Perché la condanna è stata ridotta. La Corte ha accolto la richiesta della procura generale, che aveva sollecitato una correzione del calcolo della pena, abbassandola di cinque mesi rispetto agli 11 anni e 4 mesi precedenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Perché la pena di Gabriel Natale Hjorth per l’omicidio di Cerciello Rega è stata ridotta a 10 anni e 11 mesi

