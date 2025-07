Contratto metalmeccanici riprende la trattativa | 3 incontri a settembre Si riparte dai temi meno divisivi

Il dialogo è ripreso, ma ora la trattativa è tutta da costruire. Se ne parlerĂ comunque a settembre e sul tavolo verranno messi prima di tutto i t emi meno divisivi della piattaforma sindacale. Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm si sono incontrate nella sede di Confindustria a Roma per ricominciare a discutere del rinnovo del contratto dei metalmeccanici, scaduto a giugno 2024: è la prima volta da novembre quando il tavolo era saltato innescando 40 ore di sciopero e 8 mesi di mobilitazione di lavoratrici e lavoratori. I primi tre appuntamenti sono in programma l’11, il 18 e il 25 settembre poi si proseguirĂ con faccia a faccia settimanali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Contratto metalmeccanici, riprende la trattativa: 3 incontri a settembre. Si riparte dai temi meno divisivi

In questa notizia si parla di: contratto - metalmeccanici - trattativa - settembre

Metalmeccanici e rinnovo del contratto del lavoro: i sindacati annunciano uno nuovo sciopero - Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato otto ore di sciopero nella giornata di martedì per tutte le aziende metalmeccaniche della provincia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro.

"Senza contratto si sciopera": nuova agitazione dei metalmeccanici davanti a Confindustria - Nuova agitazione dei metalmeccanici in programma martedì a Ravenna. Con lo slogan “Senza contratto si sciopera”, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil torneranno sotto la sede di Confindustria in via Barbiani dalle 9,30.

Metalmeccanici, sciopero e presidio per il contratto nazionale - Sciopero dei metalmeccanici nella giornata di mercoledì 23 aprile 2025, con presidio dei lavoratori davanti all'ex Ilva, per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Metalmeccanici, riparte la trattativa: a settembre tre nuovi incontri; Metalmeccanici, riparte la trattativa: a settembre 3 nuovi incontri; Metalmeccanici: riparte domani la trattativa per il rinnovo del Ccnl.

Metalmeccanici, riparte la trattativa: a settembre tre nuovi incontri - Riparte la trattativa tra sindacati e Federmeccanica/Assistal per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Segnala ildiariodellavoro.it

Ripreso il confronto sul contratto dei metalmeccanici - È iniziato nella sede di Confindustria, a Roma, l'incontro che sancisce la ripresa della trattativa tra sindacati di categoria e associazioni datoriali per il rinnovo del contratto collettivo nazional ... msn.com scrive