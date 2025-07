Gli ultimi aggiornamenti sui lavori per il tram | ecco come cambiano San Felice e via Emilia

Tram, si cambia ancora. Da mercoledì 16 giugno due cantieri cambieranno fase: si tratta di quello “di via Indipendenza, compreso tra via Righi e via Irnerio, dove i lavori si spostano sul lato ovest della strada, mentre il secondo è la porzione di via San Felice ‘larga’ (dalla Porta a via Riva. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Tram, via Ugo Bassi oggi riapre. Terminati i lavori della linea rossa. Autobus: si torna alla normalità - Via Ugo Bassi riapre. Terminati i lavori della Linea Rossa del tram, il salotto del centro aprirà anche al traffico privato autorizzato e al trasporto pubblico, dopo che dal 14 aprile è tornata percorribile solo per pedoni e biciclette.

Tram, lavori alle tubature a Corticella: chiude tratto di strada - Un tratto di via Corticella chiude da venerdì 2 maggio. Nel tratto tra via Stendhal e via Campagnoli, per un intervento sui sottoservizi, quindi alle reti e alle tubature sotto la superficie stradale, nell’ambito della realizzazione della tranvia, dal 2 al 31 maggio in zona Croce Coperta.

Quando finiscono i lavori del tram in Santa Viola a Bologna - Bologna, 9 maggio 2025 – Una buona e alcune brutte notizie per gli ormai esasperati residenti di Santa Viola, zona di Bologna tra l’ospedale Maggiore e Borgo Panigale martoriata dai cantieri per la linea rossa del tram.

La protesta di baristi e ristoratori contro i lavori delle nuove linee 3 e 2 del tram che sono arrivati anche nelle strade del centro storico, come corso Milano e largo Europa Vai su Facebook

Tram Bologna, a che punto siamo con i lavori? Le novità sui cantieri di luglio - Gli aggiornamenti nei cantieri di via Indipendenza, in zona Santa Viola e in San Felice, nuovi lavori in Bolognina ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Tram, cambio d’assetto in San Felice e Indipendenza mentre scende su strada l’ultimo cantiere della via Emilia - Da domani, mercoledì 16 luglio, due importanti cantieri del centro storico cambiano fase, in coerenza con quanto previsto dal cronoprogramma della Linea Rossa. Si legge su sassuolo2000.it