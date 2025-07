La chiesa testimone di speranza nel mondo a Cesenatico l' incontro con il cardinale Matteo Zuppi

La Parrocchia di San Giacomo Apostolo organizza, come di consueto nel periodo estivo, i "Lunedì culturali", giunti alla loro ventinovesima edizione. Il tema proposto per l’occasione è “La speranza”, che lunedì 21 luglio viene affrontato con la partecipazione del Cardinale e Arcivescovo di Bologna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

