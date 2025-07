Emmy 2025 tutte le nomination | ci sono Pedro Pascal e Jeremy Allen White Scissione fa incetta di candidature

Con poca sorpresa, è la serie Apple Scissione a guidare l'elenco di nomination agli Emmy 2025, con 27 candidature, tra gli attori in odor di statuetta ci sono anche Pedro Pascal e Noah Wyle per The Pitt. Ecco la lista completa Per sapere quali saranno le serie televisive più premiate dell'anno agli Emmy 2025 bisognerà aspettare la notte tra il 14 e il 15 settembre, ma oggi potremo intanto conoscere, attraverso le nomination, quali sono gli show candidati ai massimi riconoscimenti in ambito TV. In diretta dal Wolf Theatre di North Hollywood a Los Angeles, la Television Academy ha annunciato quali sono state le serie tv più amate dai suoi 26. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Emmy 2025, tutte le nomination: ci sono Pedro Pascal e Jeremy Allen White, Scissione fa incetta di candidature

In questa notizia si parla di: emmy - nomination - sono - pedro

Matlock cast svela i dettagli sulla nomination record agli emmy del loro star - le candidature agli Emmy 2025 e il record potenziale di Kathy Bates. Le nomination per i Primetime Emmy Awards del 2025 sono in fase di votazione, con l’annuncio ufficiale previsto dopo la chiusura delle preferenze, il 15 luglio.

Programmi hg tv cancellati ricevono nomination agli emmy e i fan reagiscono con entusiasmo - notizie in evidenza su programmi e riconoscimenti nel settore televisivo. Il panorama delle trasmissioni televisive è costantemente soggetto a cambiamenti, con cancellazioni, rinnovi e riconoscimenti che attirano l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Aspettando le candidature agli Emmy 2025: Le serie tv di Sky e NOW in odore di nomination - La Television Academy annuncia oggi le nomination dei 77esimi Primetime Emmy Awards. Ecco, secondo i pronostici, le Serie TV disponibili o in arrivo su Sky e NOW favorite per la corsa al prestigioso premio.

Emmy 2025, tutte le nomination: ci sono Pedro Pascal e Jeremy Allen White, Scissione fa incetta di candidature; Donne, latini, persone non binarie e anziani: i possibili record inclusivi degli Emmy; Pedro Pascal candidato agli Emmy 2025.

Emmy Awards 2025, tutte le nomination: Severance in testa con 27 candidature - Tutte le star, le serie e altro ancora in lizza agli Emmy 2025: Severance è in testa alla classifica con 27 nomination, seguito da The Penguin, The Studio e The White Lotus ... vanityfair.it scrive

Emmy 2025, tutte le nomination, c'è anche la vostra serie preferita? - A guidare la lista delle candidature ci sono titoli come The Last of Us, Scissione, The White Lotus, Paradise e The Bear ... Lo riporta wired.it